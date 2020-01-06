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قفزة في أسعار النفط.. و"برنت" يتجاوز مستوي الـ 70 دولار

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:28 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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قفزت أسعار النفط بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد مقتل قاسم سليماني، ليتجاوز سعر خام مستوي الـ 70 دولار للبرميل.


وسجل سعر العقود الأجلة لخام برنت سعر 70.74 دولار للبرميل، مرتفعة 95 سنتا بزيادة تقدر بـ 1.38 بالمئة.

وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي بنحو 72 سنتا أو 1.14 بالمئة ليسجل 63.77 دولار للبرميل وهو أعلى سعر منذ أبريل.


وقال نوربرت روكر مدير الاقتصادات لدى بنك جوليوس باير السويسري: ”يضفي الوضع الكثير من الضبابية مع محاولات للتنبؤ الجيوسياسي بردود الأفعال في حين يظل إغلاق مضيق هرمز أمرا مستبعدا جدا، ينطوي التدهور في العراق على مخاطر على المعروض".

وتابع روكر: ”عادة ما تكون الجوانب الجيوسياسية قوة مؤقتة في أسواق النفط ونعتقد أنه لا جديد هذه المرة. نرفع توقعاتنا للمدى القريب إلى 65 دولار للبرميل، ونبقي على نظرة محايدة“.
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