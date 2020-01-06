مفاجأة جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي.. وفايلر أكثر السعداء

أثبت الآشعة التي خضع لها مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلامته من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام إف سي مصر بالدوري العام.



وكان مروان محسن، تعرض للإصابة بتورم في وجه القدم، خلال مشاركته بمباراة إف سي مصر بالدوري المصري الممتاز، والتي فاز بها الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.



وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر إخراج اللاعب أثناء المباراة ونزول محمود كهربا، بدلًا منه خوفًا من تفاقم الإصابة.



ومنح فايلر الضوء الأخضر للوافد الجديد محمود عبدالمنعم كهربا، خلال مباراة الفريق أمام إف سي مصر بالدوري العام.



وأعلنت الأشعة جاهزية اللاعب، مع فريقه لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم ستارز، يوم 11 من الشهر الجاري، بعدما فاز في القاهرة بثنائية دون رد لحساب الجولة الثالثة.



ويحتل الأهلي، المركز الثاني برصيد 6 نقاط، متساويا من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينيوم في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط.