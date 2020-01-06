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الإمارات ترحب بتأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية في البحر الأحمر

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:20 م
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بوابة الفجر
وكالات
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رحبت دولة الإمارات بالإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. 

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن مجلس الدول العربية والافريقية المطلة على البحر الأحمر يعزز من آليات الاستقرار والتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء والمنطقة بأكملها.


وثمنت الإمارات جهود السعودية لتأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس.

واتفقت 7 دول عربية وأفريقية مطلة على ممري البحر الأحمر وخليج عدن في الرياض على تشكيل نواة الكيان بعد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، للمضي قدما في تعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الممرين والتعامل مع التحديات التي تواجه هذه المنطقة. 

ويعد البحر الأحمر وخليج عدن من أهم الممرات المائية في العالم، ما يعني أهمية حمايتهما من أعمال القرصنة، والتهريب والاتجار بالبشر، فضلا عن تلوث البيئة، في ظل وجود فرص تتمثل في الاستثمار والتجارة بين دول هذه المنطقة. 

ويؤمل أن يتمتع هذا الكيان بالقدرة على التعامل مع الجوانب الأمنية، فيما يتعلق بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والبيئية والعسكرية. 

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الكلمات المفتاحية

مجلس الدول العربية ترحب تأسيس البحر الأحمر الإمارات الأفريقية

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