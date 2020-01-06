مهرجان نقابة المهن التمثيلية يكرم لبلبة و يوزع جوائز علي الفائزين (صور)





جائزة لجنة التحكيم الخاصة ومنحت للعرض المسرحي "الأسانسير" للمخرج فادي نشأت، جائزة أفضل إضاءة وجائزة أفضل ديكور حصل عليهما أحمد فتحي عامر عن العرض المسرحي "حياة حواء"، جائزة أفضل ممثلة دور ثان حصلت عليها مناصفة منة حمدي، وجميلة عبدالناصر، عن دورهما في عرض "الأسانسير"، جائزة أفضل ممثل دور ثان مناصفة بين هشام عادل عن دوره في عرض "بوهيميا" ومحمد هاني عن دوره فيعرض"الأسانسير"، جائزة أفضل ممثلة دور أول حصلت عليها مناصفة هنادي عبد الخالق عن دورها في عرض "الأسانسير" وإنجي كمال عن دورها في عرض "رغبة تحت شجرة الدردار".









وجائزة أفضل مؤلف مسرحي جاءت باسم السيناريست أيمن سلامة الذي دفع قيمتها المالية مساهمة منه في المهرجان وحصل عليها محمد حلمي عن عرضه "حياة حواء"، جائزة أفضل ممثل دور أول وحصل عليها علاء جاد عن دوره في عرض "بوهيميا"، جائزة أفضل إخراج وقيمتها المالية جاءت مساهمة من المخرج محمد سامي وحصل عليها مناصفة محمد حلمي عن عرض "حياة حواء" وفادي نشأت عن عرض "الأسانسير"، جائزة أفضل عرض متكامل حصل عليها العرض المسرحي "حياة حواء".





ومنحت لجنة التحكيم عدد من شهادات التميز، وجاءت كالآتي: شهادة تميز في التعبير الحركي والإعداد الموسيقى عن العرض المسرحي "بوهيميا"، للأداء التمثيلي هايا هاني عن دورها في العرض المسرحي "حياة حواء"، أداء تمثيلي رجال وحصل عليها أحمد بسيم عن دوره في العرض المسرحي "عقد مع الشيطان".





الجدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه د. أشرف زكي، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.

تضمن الحفل الختامي الإعلان عن جوائز المهرجان، والتي تضمنت الآتي: