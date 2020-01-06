محافظ البحيرة: مشروعات استثمارية جديدة بتكلفة 270 مليون جنيهًا لتوفير 655 فرص عمل (صور)

وافقت اللجنة العليا للاستثمار برئاسة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على إقامة 13 مشروع استثماري بمختلف الأنشطة على أرض المحافظة بتكلفة استثمارية تبلغ 270 مليون جنيه، وذلك لتوفير 655 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة.



جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للاستثمار بحضور المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، والمهندسة لجين رحومة مدير مكتب خدمة المستثمرين وأعضاء اللجنة.



وتنوعت المشروعات الاستثمارية ما بين ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة، محطات فرز وتعبئة، استخلاص الزيوت النباتية، محلات بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي وبذور التقاوي ومستلزمات الري الحديثة، كما شملت المشروعات محلات بيع أسمدة ومبيدات، مصنع متطور لصناعة الأعلاف، مشروع سياحي تجاري وترفيهي.



ووجه محافظ البحيرة بتقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والمتابعة الميدانية المستمرة للموقف التنفيذي لتلك المشروعات، لافتًا أنه سيتم إلغاء كافة الموافقات الممنوحة للمشروع في حالة عدم الجدية في التنفيذ.