اللقطات الأولى لإبراهيموفيتش في ملعب سان سيرو قبل بداية مباراة سامبدوريا (فيديو)





وظهر إبراهيموفيتش قبل انطلاق مباراة ميلان وضيفه سامبدوريا والتي تقام الآن، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.





وتلقى السلطان تحية الكبيرة الغفيرة التي حضرت إلى ملعب جيوزيبي مياتزا لمشاهدة إبراهيموفيتش.





عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مجددا إلى ملعب سان سيرو معقل اي اس ميلان الإيطالي ، بعد أن تعاقد معه النادي لمدة ستة أشهر من أجل إعادة الانتصارات إلى الروسونيري.