Advertisements
Advertisements
Advertisements

اللقطات الأولى لإبراهيموفيتش في ملعب سان سيرو قبل بداية مباراة سامبدوريا (فيديو)

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:19 م
Advertisements
ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
محمد مرعي
Advertisements
عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مجددا إلى ملعب سان سيرو معقل اي اس ميلان الإيطالي ، بعد أن تعاقد معه النادي لمدة ستة أشهر من أجل إعادة الانتصارات إلى الروسونيري.

وظهر إبراهيموفيتش قبل انطلاق مباراة ميلان وضيفه سامبدوريا والتي تقام الآن، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

وتلقى السلطان تحية الكبيرة الغفيرة التي حضرت إلى ملعب جيوزيبي مياتزا لمشاهدة إبراهيموفيتش.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة اخبار الرياضة ابراهيموفيتش الان ابراهيموفيتش

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

عاجل.. أول تعليق من طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

منذ ساعة

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ليفربول يفتح باب الرحيل أمام نجمه

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ يوم

عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ يوم

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ يوم

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:17 م

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

04:08 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

02:03 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة

03:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status