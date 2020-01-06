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سولسكاير يفاجئ نجم مانشستر يونايتد بتصريح من العيار الثقيل

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:16 م
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سولسكاير
سولسكاير
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كشف جونار أولي سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سبب تراجع مستوى نجم الشياطين الحمر جيسي لينجارد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

وفشل لينجارد في إحراز أو تهيئة أي أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال عام 2019 وفقد مكانه في تشكيلة منتخب إنجلترا بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت قبل بطولة أوروبا 2020.

 

وقال سولشار في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في مواجهة مانشستر سيتي غداً الثلاثاء: "واجه جيسي فترات من التألق والتراجع كما سبق وقلت".

 

وأضاف المدرب النرويجي: "نريده أن يعود لإحراز الأهداف وتهيئة الفرص، لا يوجد من يستطيع الركض أكثر منه وله دور كبير في فريقنا في الهجمات والضغط، إنه شخصية مفعمة بالحركة والنشاط".

 

وقال لينجارد في مقابلة أجرتها معه صحيفة ديلي ميل أخيراً إنه شعر بالخوف على مستقبله مع يونايتد بعد أن عرض تسجيلاً غريباً على مواقع التواصل الإجتماعي مع زميله ماركوس راشفورد في نهاية الموسم الماضي.

 

ووجه سولسكاير تحذيراً للاعب الوسط نتيجة هذا السلوك قائلاً إنه يتعين لفت نظر اللاعبين للطريقة التي يصورون بها أنفسهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

وقال: "أعتقد أن جيسي لم يعد ينشط على مواقع التواصل الإجتماعي كما كان يفعل من قبل.. لقد غير اتجاهه وأصبح يعمل بجدية وأنا أعرفه منذ سنوات وبدأ يعود إلى جيسي الذي أعرفه".

 

وحقق يونايتد مفاجأة بالفوز 2-1 على سيتي في الدوري الشهر الماضي في إستاد الاتحاد وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من فوزه بنفس النتيجة على توتنهام هوتسبير.

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سولسكاير رياضة ثلاثة ايام الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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