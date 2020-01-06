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محافظ أسوان: إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 46 مدرسة

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:16 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن المطالب الجماهيرية التى قام بعرضها منذ أسبوعين على بعض الوزراء بدأت الدخول فى حيز التنفيذ ليبدأ أبناء هذه المحافظة العريقة فى جنى ثمارها فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون قبلة ومركزًا للأنشطة والمنتديات والمهرجانات الإفريقية والدولية، موضحًا بأننا سنكمل مسيرة العمل التنفيذى فى مختلف المجالات والإتجاهات من أجل تحقيق المطالب المشروعة لمواطنى المحافظة. 

وكانت هناك استجابة سريعة من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالموافقة على طرح إنشاء 5 مدارس بعدد 73 فصل وبتكلفة إجمالية 36،2 مليون جنيه وتشمل مدارس العباسية الإعدادية، والرمادى قبلى الإبتدائية، والسيدة خديجة الإعدادية الثانوية بنات، والكلح شرق للتعليم الأساسي.

وكذا الكفور قبلى الإبتدائية الجديدة، وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه بالتوازى سيتم أيضًا تسليم مواقع العمل لإنشاء 8 مدارس جديدة تضم 96 فصل وبتكلفة إجمالية 52،2 مليون جنيه وهى نجع ونس الإبتدائية المشتركة الجديدة بواقع 24 فصل، والجعافرة الإبتدائية المشتركة بواقع 16 فصل، وإسماعيل أحمد محمود الإبتدائية بواقع 16 فصل، والزوايدية الإبتدائية المشتركة بالبصيلية بواقع 8 فصول، ومحمود محمد المرنيابى الثانوية بواقع 5 فصول، والوقاداب للتعليم الأساسى بواقع 5 فصول، والشهيد محمد محمود للتعليم الأساسى بخور الزق بواقع 6 فصول، والشيخ عامر الإبتدائية الجديدة المشتركة بواقع 16 فصل. 

ولفت أن الخطة الطموحة لتحقيق المطالب الجماهيرية وخاصة تقليل كثافة الفصول والوفاء بإحتياجات بعض الأحياء والقرى فإنه سيتم أيضًا تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لـ 6 مدارس بعدد 123 فصل وبتكلفة 62 مليون جنيه منها 3 مدارس بمدينة ومركز أسوان هى الصداقة الرسمية للغات بواقع 28 فصل، ومحمد عبد المعطى الإبتدائية بواقع 16 فصل، وعبد الجليل حسنين الإعدادية بواقع 12 فصل، بجانب مدرسة نجع العرب الإعدادية المشتركة بكوم أمبو بواقع 24 فصل، وأبو الفضل سرور الثانوية التجارية بإدفو بواقع 27 فصل، ونصر الإبتدائية المشتركة بنصر النوبة بواقع 16 فصل.

وأشار أشرف عطية إلى أنه فى نفس الوقت سيتم طرح إجراء الصيانة الشاملة لـ 27 مدرسة أخرى، علاوة على وصول وتوزيع 1550 تخته جديدة طبقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث جارى توزيعها على المدارس التى تعانى من وجود عجز فى المقاعد المدرسية. 

فيما سيتم إصدار أوامر التوريد لعدد ألف تخته أخرى إحلال وتجديد وسيتم توزيعها على مدارس أخرى طبقًا للاحتياج.
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الكلمات المفتاحية

مصر مدرسة تنمية تعليم تجديد اسوان اخبار

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