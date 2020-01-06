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المشدد 5 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لصديقه بـ 15 مايو

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، على المتهم "أحمد.ح" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لصديقه بدائرة قسم 15 مايو.

وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.ح"، وفق أمر الإحالة بدائرة قسم 15مايو محافظة القاهرة، تهمة إحداث عمدا بالمجنى عليه "محمد عبد العزيز" الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها حدوث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض "كزلك" بغير مسوغ قانونى يسمح له بحيازته أو إحرازه.

وتضمن قائمة أقوال الشهود وأدلة الإثبات بالقضية، أن الشاهد الأول "محمد عبدالعزيز" شهد بأنه وحال قيادته الدراجة البخارية المملوكة له استوقفه المتهم وأخر مجهول، وقاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء "كزلك"، محدثين به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى.
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الكلمات المفتاحية

عاهة مستديمة جنايات القاهرة المشدد الشهود

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