بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

نجح نادي الأهلي في قيد لاعبه الجديد محمود عبد المنعم كهربا، في القائمة الإفريقية، وبات قريبا من المشاركة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي يوم السبت المقبل بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات له اليوم الإثنين: "الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، قرر قيد اللاعب المنضم في انتقالات يناير الجاري بقائمة الفريق الأفريقية".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلاتينيوم في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل.

وكان كهربا شارك كبديل في مباراة الفريق أمام نادي مصر، والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1 في الدوري المصري.

وانتقل كهربا إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادما من أفيس البرتغالي بعد أن تم فسخ التعاقد بين الطرفين.