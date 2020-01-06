حنان مطاوع تروج لفيلمها الجديد.. "يوم وليلة"

تشارك الفنانة حنان مطاوع، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





حيث نشرت الفنانة المتألقة، مجموعة صور لها زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني أثناء عرض فيلمها الجديد"يوم وليلة" على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاه جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .

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وعلقت "مطاوع" عليها:"فيلم يوم وليلة بجميع دور العرض يااارب يعجبكوا" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .





فيلم"يوم وليلة"





شاركت الفنانة حنان مطاوع في بطولة هذا الفيلم، حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد الفيشاوي، خالد النبوى، درة، إخراج أيمن مكرم، تأليف يحيي فكري .





إطلالة مميزة للفنانة حنان مطاوع فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:





تألقت الفنانة حنان مطاوع، فى ختام مهرجان القاهره السينمائي، حيث ارتدت فستان روز أنيق،ذات أكمام طويلة، واتسم بالبساطة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط يتناسب معاها .



مسلسل "رحيل زهرة"



حيث شاركت الفنانة حنان مطاوع فى بطولة هذا المسلسل، وشارك أيضا فيه عدد من نجوم الفن منهم،محمدرياض، محمود عبد الغني،منة فضالى، محمود الشرقاوي، دينا، اخراج حسنى صالح، تأليف محمد البجلاتى .

