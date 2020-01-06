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أستاذ تمويل: الباب مفتوح أمام القطاع الخاص للاستثمار

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:05 م
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الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم
رقية جمال
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن معدل النمو الاقتصادي الذي تحقق خلال عام 2019 وصل لنحو 5.6 % ونستهدف الوصول لمعدل 6% خلال العام المالي الحالي 2019-2020.

وأوضح "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن ارتفاع معدل النمو لن يتحقق إلا بتزايد أرقام الاستثمارات وليست فقط الاستثمارات الحكومية التي تخطت 140 مليار خلال العام المالي الماضي، لكن الأهم هو ضح استثمارات كبيرة وجديدة من القطاع الخاص، مشددًا على أن الباب مفتوح على مصراعيها أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تقوم بها الدولة وأن الاستثمارات الأجنبية لن تأتي إلا بعد تواجد الاستثمار المصري بقوة.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن مناخ الاستثمار في مصر تحسن كثيرًا بشهادات عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولية، والتي اكدت أن مصر هي الأكثر جاذبية للاستثمار في القارة الإفريقية.

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الكلمات المفتاحية

معدل النمو القطاع الخاص التمويل الاستثمارات

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