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الإمارات والسعودية والبحرين الأكثر مشاركة في "عربية السيدات 2020" بالشارقة

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:01 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت سجلات المشاركة والانتساب في النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، الحدث الرياضي الأبرز على صعيد رياضة المرأة العربية، عن أكبر مشاركة خليجية في تاريخ الدورة ، في مشهد يعكس مدي التطور  الذي تعيشه رياضة المرأة الخليجية . 

و تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، قوائم الدول العربية المشاركة في 9 ألعاب تطرحها خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل.
 
وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع الألعاب المطروحة في الحدث الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وهي: (كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة، الرماية، الفروسية، المبارزة، ألعاب القوى، الكاراتيه، القوس والسهم)، فيما تشارك المملكة العربية السعودية في ثمانِ ألعاب باستثناء الرماية، بينما تخوض أندية البحرين مشاركات على صعيد الألعاب جميعها دون الفروسية.
 
وتستعد دولة الكويت للمشاركة على صعيد 6 ألعاب هي (كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة، الرماية، ألعاب القوى، الكاراتيه)، فيما راميات سلطنة عُمان لخوض غمار منافسات قوية إلى جانب نظيراتهنّ العربيات في البطولة ضمن ميدان الرماية.
 
وعن هذه المشاركة قالت سعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس لجنتها التنفيذية، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة:" ما كشفته الأرقام حول المشاركة الخليجية الكبيرة التي نعتزّ بها، تشير إلى مدى اهتمام جميع الأندية واللجان والاتحادات الرياضية بالمشاركة على صعيد مختلف الألعاب، كما أنها تعكس المستوى الكبير والمتطور الذي وصلت له الرياضة النسائية في منطقة الخليج العربي".
 
وتابعت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة:" هذا الرقم الكبير الذي سجّلته بلادنا الخليجية على صعيد مشاركتها في مختلف ميادين المنافسة يدلّ على مدى الخبرات والمهارات الكبيرة التي تمتلكها اللاعبات في المنافسات اللواتي يتجهّزن لخوض غمارها، كما أنها تعكس مستويات التنافس بين الدول، وهذا كلّه يصبّ في مصلحة المناخ الرياضي في المنطقة الخليجية، وينعكس بشكل كبير على المنتخبات الأولى والفرق الوطنية، ونتطلع لأن نشهد على منافسات شريفة تنقل ملمحاً مشرّفاً للمستويات الرياضية المتطورة التي تتمتع بها الأندية المشاركة".
 
ويشارك في منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي ترعاها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، 16 دولة، تتصدّرها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وتتنافس في 9 ألعاب هم: الرماية، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، وألعاب القوة، والفروسية، والمبارزة، وقوس والسهم، والكاراتيه..
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