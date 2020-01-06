وزيرة الثقافة تشيد بمسرحية " رسائل العشاق " وتقرر عرضها بجميع محافظات مصر

أشادت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بمسرحية "رسائل العشاق" الذي حضرت عرضه مؤخرًا على مسرح ميامي، وأعربت عن سعادتها بهذا العمل الذي أكدت أنه يبعث رسائل إيجابية تدعوا إلى التمسك بالمثل العليا والمبادئ السامية، لأفته أنه يبرز قيمة الحب بمختلف صوره ودوره في الإرتقاء بالمشاعر وتقوية العلاقات الانسانية.





وأضافت "عبدالدايم" أن المسرحية تجسد نجاح مسرح الدولة في جذب الجمهور خلال الآونة الأخيرة والتي ظهرت في لافتة "كامل العدد "، ووجهت بإنضمام مسرحية "رسائل العشاق" إلى برنامج عروض مسرح المواجهة والتجوال ليطوف مختلف محافظات مصر.









هذا وقد حضر العرض برفقة وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم كل من الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح الكوميدي، والفنان سامح بسيوني مدير مسرح المواجهة والتجوال وعدد من الفنانين والنقاد بحضور جماهيري ضخم.





مسرحية "رسائل العشاق " ملحمة غنائية كوميدية راقصة من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، من تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم، وبطولة الفنان القدير مفيد عاشور الذي إبدع في تجسيد شخصية "جلال الدين الرومي ".



