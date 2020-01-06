Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.15% بختام جلسة الإثنين

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:53 م
Advertisements
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
Advertisements

سوق الأسهم السعودية 

أنهي سوق الأسهم السعودية،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق  بنسبة 0.15% رابحاً 12.41 نقطة ليغلق عند مستوى 8206.13 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.79% خاسرا 257.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6552.30 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى سوق الأسهم السعودية نحو 157.8 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 65 شركة، فيما تراجعت 120 شركة. 

 
وعلي مستوي أداء القطاعات ، فقد ارتفع نحو 10 قطاعات بسوق  الأسهم السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.38%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.19%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.05%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.62%، ثم قطاعى البنوك والنقل بنسبة 0.58%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.37%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.07%.
 

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقد جاء سهم "الأسماك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.86%، ثم مجموعة الحكير نسبة 7.99%، ثم أم آى سى بنسبة 5.38%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.96% ثم مهارة بنسبة 4.82%، ثم أنعام القابضة بنسبة 3.07%.
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. ليفربول يفتح باب الرحيل أمام نجمه

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 6 ساعات

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ يوم

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ يوم

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

منذ 41 دقيقة

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ نصف ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 22 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مؤشر بورصة "السعودية" يصعد 0.44% بمستهل جلسة اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد بنسبة 0.71% بنهاية جلسات الأسبوع

مؤشر بورصة "السعودية " يصعد 0.74% بختام جلسة اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.13% بمستهل جلسة الخميس

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط بنسبة 1.7% في ختام التعاملات

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.06% بالتعاملات الصباحية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:17 م

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

04:08 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

02:03 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة

03:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status