مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.15% بختام جلسة الإثنين





سوق الأسهم السعودية





أنهي سوق الأسهم السعودية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.15% رابحاً 12.41 نقطة ليغلق عند مستوى 8206.13 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.79% خاسرا 257.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6552.30 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى سوق الأسهم السعودية نحو 157.8 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 65 شركة، فيما تراجعت 120 شركة.





وعلي مستوي أداء القطاعات ، فقد ارتفع نحو 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.38%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.19%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.05%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.62%، ثم قطاعى البنوك والنقل بنسبة 0.58%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.37%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.07%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقد جاء سهم "الأسماك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.86%، ثم مجموعة الحكير نسبة 7.99%، ثم أم آى سى بنسبة 5.38%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.96% ثم مهارة بنسبة 4.82%، ثم أنعام القابضة بنسبة 3.07%.



