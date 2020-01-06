شاهد.. نرمين الفقي تقع في حب وغرام الدولفين

تشارك الفنانة نرمين الفقي، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





حيث نشرت الفنانة المتألقة، مجموعة صور لها برفقة الدولفين أثناء ملاعبته في البحر، على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاه جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور .

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وعلقت "الفقي" عليها:" انا وقعت في غرام الدولفين الله علي جمالهم"ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها.





مسلسل"نصيبي وقسمتك3"



شاركت الفنانة نرمين الفقي،فى بطولة هذا المسلسل وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،هانى عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبرى، ملك قورة، تونى ماهر، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفي فكرى، يتناول هذا المسلسل قصص مختلفة كل قصة 5 حلقات يتناقشون فيه قضايا المرأة العمل والزواج .





يذكر أن مؤخرا شاركت الفنانة نرمين الفقي فى بطولة مسلسل"ابو العروسة ٢"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،سيد رجب، سوسن بدر،ولاء الشريف، محمود حجازى، مدحت صالح، تأليف هانى كمال، اخراج كمال منصور .