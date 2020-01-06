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اقتراب ركود أنشطة الشركات فى منطقة اليورو

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:04 م
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بوابة الفجر
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ظهر مسح اليوم الاثنين أن أنشطة الشركات فى منطقة اليورو ظلت قريبة من حالة الركود فى نهاية العام الماضي، فى حين عوض تحسن أنشطة الخدمات جزئيا التراجع المستمر للصناعات التحويلية.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديرى المشتريات، والذى يعد مؤشرا جيدا لسلامة الاقتصاد، إلى 50.9 فى ديسمبر من 50.6 فى نوفمبر.

وتجاوز ذلك تقديرات مبدئية لعدم حدوث تغير عن الشهر السابق لكنه يظل قريبا من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وتعافى مؤشر مديرى مشتريات قطاع الخدمات ليسجل 52.8 من 51.9 فى نوفمبر ومرتفعا أيضا عن القراءة الأولية البالغة 52.4. لكن مؤشر مديرى مشتريات المصانع الذى صدر الأسبوع الماضى أشار إلى انكماش للشهر الحادى عشر على التوالى فى ديسمبر.

ومع تحسن قطاع الخدمات سجلت الشركات أعلى مستوى للتفاؤل حيال العام المقبل منذ مايو، وقفز المؤشر المجمع لتقديرات الوضع فى المستقبل إلى 58.4 من 57.9.


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