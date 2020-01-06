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المعارضة التركية تفضح صهر أردوغان

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:01 م
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أردوغان
أردوغان
وكالات
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أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، والى أغبابا، أن معدلات التضخم ارتفعت لتتجاوز 11.84%، فى ظل سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، حسبما ذكر موقع تركيا الآن.

 

واتهم أغبابا، صهر الرئيس التركى ووزير الخزانة والمالية التركى، بيرات البيرق بمحاولة تزوير نتائج التضخم المعلنة، التى تتعارض مع الحقائق التى يعيشها الشعب التركى.

 

وقال أغبابا: هذه ليست نتيجة تضخم الشعب، بل تضخم الوزير الصهر.

 

وأثبتت بيانات معهد الإحصاء التركى، ارتفاع التضخم فى شهر ديسمبر 2019 بنسبة 0.74% مقارنة بالشهر السابق عليه من العام نفسه، ليرتفع إلى 11.84% فى شهر ديسمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة 15.18%.

 

وبالرغم من كل التدخلات والتلاعبات من جانب الحكومة أرقام التضخم لعام 2019 أثبتت البيانات أن نسبة التضخم لم تنخفض، متابعا: أما الارتفاع فى أسعار المنتجات الغذائية، فقد سجل فى آخر العام نسبة 19.54%، وأنه عند المقارنة بين نسبة التضخم المُعلنة وارتفاع الأسعار طوال السنة، وانخفاض معدلات الإنفاق، يعرف الجميع أن معدل التضخم الحقيقى هو أكثر من 11.84%.

 

واستطرد نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض،: هذه النسبة هى النسبة التى تريد السلطة الحاكمة إظهارها. أولئك الذين يتلاعبون ببيانات معهد الإحصاء التركى، الذين يخدعون الأمة بإصرار، وكأنه لا توجد أزمة اقتصادية فى البلد، يعلمون جيدًا أن هذه ليست النسبة الحقيقة للتضخم، وفى النهاية أن النتيجة هذه ليست تضخم الشعب، بل هى تضخم الوزير الصهر، فى إشارة إلى السياسات الاقتصادية الفاشلة التى يتبعها صهر رجب طيب أردوغان خلال الفترة الراهنة.

 

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الكلمات المفتاحية

ليبيا صهر اردوغان تركيا أردوغان

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