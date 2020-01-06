خطة الإذاعة المصرية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

أعدت الإذاعة المصرية خريطة برامجية متميزة، للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وذلك عبر تطويع برامجها وسهراتها لتغطية مظاهر الاحتفال لتتناول معاني التآخي والتسامح والتعايش بين ابناء الوطن.



وجاءت الخريطة كالتالي:



وتبدأ الخطة بقديم سهرة دينية بعنوان "معا علي الطريق" يتم تسجيلها داخل الكنيسة من خلال استضافة عالم دين إسلامي وعالم ديني مسيحي وحوار معهما عن سماحة الأديان، وبرنامج "حديث الصباح" تذاع مجموعة من أحاديث الصباح تحمل العناوين الاتية ( مفهوم التعايش – ميلاد المسيح – قوة المجتمع في وحدته – بين عام وعام – خطورة التعصب المذهبي ) ، كما يتم تطويع برامج: دعاء الصالحين ، لؤلؤة من السنة، المجلة الإسلامية.



وتحتفل صوت العرب بعيد الميلاد المجيد عبر إذاعة القداس علي الهواء في ليلة عيد الميلاد الاثنين 6 يناير. وفي يوم 7 يناير تطوع برامج (صباح الخير يا عرب، أنا في انتظارك ، بعد الإعلان) للحديث عن المحبة والإخاء في ظل الوطن الواحد وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بالعيد، والحديث عن مكانة مصر في المسيحية ورحلة العائلة المقدسة ورعاية الكنيسة المصرية للمسيحية علي مر الزمان ، كما تذيع أغاني عيد الميلاد خلال اليوم.



وتحتفل شبكة الشباب والرياضة بعيد الميلاد المجيد عبر خطة من الفترات التالية : فترة مفتوحة لنقل قداس عيد الميلاد المجيد من مقر الكاتدرائية كاتدرائية ميلاد المسيح من العاصمة الإدارية، "سهرة مشاوير" تستضيف الأنبا موسي أسقف الشباب وعضو المجمع المقدس وحوار عن ميلاد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة لمصر ولماذا مصر تحديداً، وطوال اليوم يذاع تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد مع رجال الدين المسيحي.



شبكة إذاعة الشرق الأوسط ستقدم الاحتفالية من خلال البرامج التالية : "العيد محبة ": لقاءات مع النجوم والشخصيات العامة عن مظاهر الاحتفال باليوم والتهاني المختلفة منهم لكل الإخوة المسيحيين . "سلام يا صاحبي" لقاءات مع النجوم حول ذكرياتهم في الاحتفال والمشاركة في الأعياد."حول العالم" لقاءات مع الكاتب والمؤرخ وسيم السيسي عن مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد في البلدان المختلفة، كما يتم تطويع عدد من الفترات خلال اليوم ومنها: أكلة عيد، فكها شوية، ليلة عيد.





شبكة الإذاعات الموجهة تحتفل بعيد الميلاد المجيد حيث سيذيع البرنامج الامهري والموجه لإثيوبيا تهنئة للمستمعين وأغاني مناسبة كما يذاع قداس عيد الميلاد يوم الاثنين 6 يناير علي الهواء عقب انتهاء إرسال الإذاعة الامهرية مباشرة تليه أغنية باللغة الامهرية مخصصة للاحتفال بعيد الميلاد ، في اليوم التالي 7 يناير تذاع كلمة قداس البابا مترجمة إلى اللغة الامهرية، وسيذاع حديث خاص ( ثقافي ) وأغاني مناسبة بالعربية والامهرية. وسيذيع برنامج صوت مصر الموجه لأمريكا الشمالية تهنئة للمستمعين وجانب من قداس عيد الميلاد من الساعة 3.10 إلي 3.40 فجر الثلاثاء 7 يناير وتذاع تهاني آباء الكهنة بالكنيسة. وسيذيع كلا من البرنامج العبري والبرنامج الروسي جانب من قداس الميلاد وتهنئة للمستمعين المسيحين وأغاني مناسبة.



وتقدم شبكة الإذاعات الإقليمية من خلال خدماتها المختلفة (القاهرة الكبري، الإسكندرية، وسط الدلتا، شمال سيناء،جنوب سيناء، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، الوادي الجديد، مطروح) خرائط للاحتفال بالمناسبة وإلقاء الضوء علي قصة ميلاد المسيح ورحلة العائلة المقدسة وإبراز روح التسامح والمحبة والألفة بين الأديان السماوية، فتطوع الشبكة فقراتها المفتوحة وبرامجها المختلفة كما سيتم نقل القداس علي الهواء مباشرة.



وجاءت احتفالية الشبكة الثقافية بعيد الميلاد المجيد عبر خدماتها وتطويع برامجها وفقراتها المفتوحة، فيطوع"البرنامج الثقافي" فقرات ثقافي بوك - بلا حدود، ويقدم "البرنامج الأوروبي" فقرة استعراض الصباح وعدد من الفقرات المفتوحة بمختلف اللغات، ويقدم "البرنامج الموسيقي" مقطوعات موسيقية وترانيم الميلاد.

