KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ميلان وسامبدوريا بث مباشر ac milanNOW كورة لايف milan MATCH رابط ماتش ميلان NOW

بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا beIN SPORT YouTube ملعب جوزيبا ميزا مباراة قوية تجمع بين ميلان وسامبدوريا ضمن مباريات الجولة ال 18 من بطول الدوري الإيطالي، فى لقاء سيقوده الحكم دافيدي ماسا، فى مباراة ينتظرها الجميع بسبب عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للروسينيري خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.





مشاهدة مباراة ميلان MILAN ميلان ضد سامبدوريا «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع zlatan ibrahimovic موعد مباراة ميلان وسامبدوريا بالدوري الإيطالي

يحل فريق سامبدوريا ضيف ثقيل على ميلان على ملعب جوزيبا ميزا فى مباراة منتظرة ستقام فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.





مشاهدة مباراة ميلان MILAN ميلان ضد سامبدوريا «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع zlatan ibrahimovic القنوات الناقلة لمباراة ميلان وسامبدوريا بالدوري الإيطالي

يستضيف فريق ميلان نظيره سامبدوريا ضمن مباريات الجولة ال 18 من الكالتشيو الإيطالي فى مباراة ستقام فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.





مشاهدة مباراة ميلان MILAN ميلان ضد سامبدوريا «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع zlatan ibrahimovic إبراهيموفيتش يزين قائمة ميلان أمام سامبدوريا





مشاهدة مباراة ميلان MILAN ميلان ضد سامبدوريا «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع zlatan ibrahimovic وجائت القائمة كالاتي :

في حراسة المرمي : جيجي دوناروما - انطونيو دوناروما - بيبي رينا

خط الدفاع : دافيدي كالابريا - كالدارا - كونتي - جابيا - ثيو هرنانديز - موساشيو - رومانيولي

خط الوسط :اسماعيل بن ناصر - بونافينتورا - بيريشياني - هاكان - كيسي - كرونيتش - باكيتا

خط الهجوم : زلاتان إبراهيموفيتش - صامويل كاستيخو - رافائيل لياو - دانييل مالديني - بياتيك - سوسو