أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم ذكر اسم الله في المراحيض، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".



وعقب الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الإثنين، قائلًا: إن المراحيض مكان للنجاسات وقضاء الحاجة، ولا يليق أن يذكر الله أثناء قضاء الحاجة، أو في هذا المكان، وهذا ما يؤكد عليه العلماء.

