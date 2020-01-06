Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكم ذكر اسم الله في المراحيض

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:59 م
Advertisements
الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي
رقية جمال
Advertisements
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم ذكر اسم الله في المراحيض، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".

وعقب الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الإثنين، قائلًا: إن المراحيض مكان للنجاسات وقضاء الحاجة، ولا يليق أن يذكر الله أثناء قضاء الحاجة، أو في هذا المكان، وهذا ما يؤكد عليه العلماء.
Advertisements

أخبار تهمك

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. ليفربول يفتح باب الرحيل أمام نجمه

منذ نصف ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 21 ساعة

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 13 ساعة

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 22 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 22 ساعة

4 صفقات جديدة على رادار برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول فيديو لمصرع 4 أمام جامعة القاهرة.. جثث ودماء في كل مكان

منذ ساعتين و 42 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:03 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

11:02 ص

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status