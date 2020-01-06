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انتحار مقاول بمنشأة ناصر

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:57 م
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انتحار - أرشيفية
انتحار - أرشيفية
داليا عادل
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فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة، في واقعة واقعة وفاة عامل منتحرا داخل مسكنه، بسبب أزمة نفسية، في منطقة منشأة ناصر.

واستمعت النيابة إلى أقوال جيران المتوفي، الذين أكدوا أنه ليس له أقارب في القاهرة، فكان يعيش بمفرده، وأنه من أصول صعيدية، ويعمل مقاولا، وأضافوا أنه يوم الواقعة لاحظوا غيابه لمدة ثلاثة أيام، فخشيوا عليه فقاموا بطرق الباب، ولم يستجب فكسر أحدهم باب المنزل وأسرعوا إلى الداخل، وتفاجئوا به معلق بخشبة في سقف الغرفة، بعمامته الخاصة به، وحاولوا إسعافه ولكنه كان متوفيا.

وكشفت مناظرة النيابة، في وقت سابق، عن أن الجثة لرجل أربعيني العمر بها آثار خنق حول الرقبة وبدون أي إصابات في الجسم وبملابسها الكاملة، ولا توجد شبة جنائية في الحادث.

وتلقى قسم منشأة ناصر، بلاغا من الأهالي، بوجود شخص متوفى بشقة في شارع الرزاز بمنشأة ناصر، وبالانتقال والفحص تبين وجود المتوفى داخل شقته من دون إصابات، وملفوف حول رقبته شال، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.
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