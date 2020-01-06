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مشاهدة ibrahimovic مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا beIN SPORT YouTube «القناة المفتوحة» اي سي ميلان بدون تقطيع MILAN

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:39 م
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بوابة الفجر
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بث حي مباراة اي سي ميلان اليوم الاثنين يستضيف ملعب جوزيبا ميزا مباراة قوية تجمع بين ميلان وسامبدوريا ضمن مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري الإيطالي، فى لقاء سيقوده الحكم دافيدي ماسا، فى مباراة ينتظرها الجميع بسبب عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للروسينيري خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

مشاهدة ibrahimovic مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا beIN SPORT YouTube «القناة المفتوحة» اي سي ميلان بدون تقطيع MILANموعد مباراة ميلان وسامبدوريا بالدوري الإيطالي
يحل فريق سامبدوريا ضيف ثقيل على ميلان على ملعب جوزيبا ميزا فى مباراة منتظرة ستقام فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا beIN SPORT YouTube القنوات الناقلة لمباراة ميلان وسامبدوريا بالدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا beIN SPORT YouTube مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا beIN SPORT YouTube مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا beIN SPORT YouTube مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا beIN SPORT YouTube مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي
مشاهدة مباراة ميلان وسامبدوريا beIN SPORT YouTube يستضيف فريق ميلان نظيره سامبدوريا ضمن مباريات الجولة ال 18 من الكالتشيو الإيطالي فى مباراة ستقام فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.
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