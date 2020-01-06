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عاجل.. ليفربول يفتح باب الرحيل أمام نجمه

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:51 م
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ليفربول
ليفربول
مصطفى صابر
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أفادت بعض التقارير الصحفية أن ليفربول يفكر في السماح لخط الوسط الهولندي جورجيو فينالدوم بالمغادرة في انتقال مجاني في عام 2021.

أسس فينالدوم نفسه كرجل رئيسي في عمالقة ميرساسيد منذ الوصول إلى أنفيلد في عام 2016 ، ، حيث ساهم بـ 16 هدفًا من 166 مباراة في جميع المسابقات.

مع بقاء 18 شهرًا فقط على عقد الهولندي ، يجد ليفربول نفسه مضطرًا لأن يقرر ما إذا كان سيحاول تمديد فترة بقاء اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا.

ومع ذلك ، وفقًا لـ "The Athletic" ، لم يستبعد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز إمكانية السماح لـ فيجنالدوم بأن يصبح مجانيًا في نهاية الموسم القادم.

بينما يكون ليفربول منفتحًا على الاتفاق مع صانع الألعاب على شروط جديدة ، يُزعم أنهم يشعرون بالفعل بأنهم حصلوا على قيمة مقابل المال من رجل نيوكاسل يونايتد السابق.

إذا لم يتم الاتفاق على أي صفقة جديدة قبل الصيف ، فمن المؤكد أن ليفربول سيتلقى عروضًا لتوقيع فيجنالدوم .
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