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سام روكويل يكشف عن توجيه بيل موراي لشخصيته في Jojo Rabbit

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:54 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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كان لدى سام روكويل الكثير للاحتفال به في حفل جولدن جلوب 2020.

في مساء الأحد، صعد سام روكويل، نجم Jojo Rabbit وشريكته ليزلي بيب على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 77.

لم يتم ترشيح الممثل المخضرم فقط لعمله في Fosse Verdon، ولكن تم اثنان من أفلامه - Jojo Rabbit وRichard Jewell لجوائز مختلفة.

أشار ريان سيكريست خلال محادثته الحصرية مع روكويل: "تهانينا! لديك العديد من الترشيحات إذا نظرت إليها".

عبّر الممثل روكويل، البالغ من العمر 51 عامًا: "بطريقة ما، يمكنك النظر إليها بهذه الطريقة، لقد حصلنا على Fosse Verdon، وحصلنا على Jojo Rabbit وكاثي بيتس موجودة هنا من أجل Richard Jewell".

ومع ذلك، فإن كل هذه الترشيحات الكبيرة لم تتحقق بدون عمل شاق. عندما صوّر روكويل المصمم الشهير بوب فوس في دراما FX، حرص على إبراز أنه خاض "الكثير من التدريب" لهذا الدور.

وأضاف روكويل، الفائز بجائزة الأوسكار: "كثير من التدريب. أنا راقص غير متكافئ، لقد صمم المصممون ذلك".

كان روكويل متواضعًا بنفس القدر عند مناقشة عمله في Jojo Rabbit. على وجه التحديد أشاد بالمخرج السينمائي تايكا واكيتي لعمله في إدارة وتوجيه الدراما المعقدة.

تابع روكويل: "تايكا عظيم في الكوميديا، كان مثل بيل موراي، وهذا ما فعلته إلى حد كبير".

ربما لم يكن روكويل قد فاز بجائزة جولدن جلوب هذا العام، لكن أدائه كان أكثر من رائع.
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الكلمات المفتاحية

مشاهير روكويل جولدن جلوب 2020 الفجر الفني Jojo Rabbit

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