ريتا ويلسون تشارك فخرها بزوجها توم هانكس في حفل جولدن جلوب 2020

حصل أسطورة هوليوود توم هانكس، على جائزة Cecil B. de Mille في حفل جولدن جلوب 2020 في هذه الليلة، حيث انضمت إليه زوجتة ريتا ويلسون وأطفالهم على السجادة الحمراء.



تحدث هانكس وريتا مع E Newsمع بدء المساء، وشاركت الممثلة ريتا فخرها الذي شعرت به لرجلها.



قالت ريتا: "أشعر حقًا أنه يتعين علينا إقامة هذه الاحتفالات في حياتنا، كل شخص لديه أوقات صعود وأوقات وهبوط، ولكن عندما يحين الوقت ونحتفل بشيء أعتقد أنه رائع. إنه رائع لتوم وهو رائع لعائلتنا".



أجاب توم: "أنا هنا على الرغم من أنني تركت العائلة لعدة أشهر في كل مرة. شكرًا لله".



أثناء خطاب قبول هانكس، أشاد بعائلته عشر مرات.



وقال هانكس: "أنعم الله على بهذي العائلة، التي تجلس أمامها هكذا، وهي زوجة رائعة بكل الطرق، علمتني ما هو الحب، خمسة أطفال شجعان وأقوى وأكثر حكمة من رجلهم العجوز، ومجموعة محبة من الناس الذين ابتعدوا معي بعيدًا شهورًا وأشهرًا في المرة الواحدة، وبطبيعة الحال، لن أقف هنا إذا لم يكن عليهم أن يتحملوا هذا. لا أستطيع أن أخبرك كم يعني حبك لي".