الإعدام لـ6 متهمين في قتل مزارع بقنا



تعود أحداث القضية إلى 2016، عندما وجهت النيابة العامة بأبوتشت، لـ"هاني. ز. ا"، و"ياسر. ا. ا"، و"صلاح. ع. ا"، و"حسن. ا. م"، و"رفعت. ج. ا"، و"مؤمن. ع. م"، تهمة قتل شخص والشروع في قتل آخر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بمركز أبوتشت.



وتم إحالة القضية التي حملت رقم 14458 لسنة 2016 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 2491 لسنة 2017 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير، التي عاقبت المتهمين غيابيًا بالإعدام شنقًا.



قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، بالإعدام شنقًا، على 6 متهمين في جريمة قتل بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين في أبوتشت.