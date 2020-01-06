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ساندرا بولوك تتألق في فستان ذهبي في حفل جولدون جلوب 2020

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:47 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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حازت ساندرا بولوك، على دور تقديم جائزة أفضل فيلم درامي في حفل جوائز جولدن جلوب 2020 السنوية السابعة والسبعين، بينما حاز سام مينديز عن فيلم 1917 على الجائزة في تلك الفئة، كانت ثياب القطيفة للممثلة هي التي لفتت الانتباه في تلك المرحلة.

على الرغم من أننا لم نلقي نظرة على مظهرها خلال السجادة الحمراء، فقد تمكنا أخيرًا من إلقاء نظرة على ما كانت ترتديه الممثلة البالغة من العمر 55 عامًا في هذا الحدث الكبير الليلة.

صعدت ساندرا اللامعة والمشرقة، على المسرح في فستان ذهبي.

لقد أبقت شعرها بسيطًا، وأكملت الإطلالة بقلادة ذهبية من Pomellato.

لم يتم ترشيح الممثلة في جولدن جلوب منذ عام 2010 عندما كانت في سباق لجائزة أفضل ممثلة في فيلم دراما عن فيلم The Blind Side وفازت، وكذلك لدورها في فيلم The Proposal التي حصلت عليها على ترشيح في فئة أفضل فيلم موسيقة أو كوميدية.

قبل ذلك، تم ترشيح ساندرا أيضًا في عام 2014 لدورها في Gravity، وفي عام 2001 لدورها في Miss Congeniality، وفي عام 1996 لدورها في While You Sleeping.
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مشاهير ساندرا جولدن جلوب 2020 الفجر الفني

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