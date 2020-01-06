الإفتاء: كُحل العين جائز

أوضحت دار الإفتاء، وضع المرأة الكحل، وتخفيف حاجبيها، وذلك ردا على سؤال ورد عبر صفحتها عبر "فيسبوك".



وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر للرد على المتابعين، إن وضع المرأة الكحل جائز، ولا شيء فيه، وأن تخفيف الحاجب للمرأة المتزوجة يحل لها أن تفعل ما تريد طالما بهدف التزين للزوج، وبإذنه.



وأضاف مدير إدارة الفتوى، أن الفتاة غير المتزوجة عليها أن تزيل فقط الشعر الزائد حول الحاجبين، ولا تقترب منهما، منوها بأن آلية الميكروبليدنج جائزة بشرط ألا يخرج دما، أما إذا خرج دما فهو يكون وشا، والوشم حرام.

