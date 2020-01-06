نجم ريال مدريد في برشلونة

اقترب ماريو دياز نجم نادي ريال مدريد الإسباني من اللعب لفريق إسبانيول خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن فريق روما مهتم بضم ماريانو دياز وينافس إسبانيول القطب الثاني في مدينة برشلونة على ضمه في الميركاتو الشتوي.

وأوضحت أن إسبانيول يسعى لضم دياز على سبيل الإعارة بعد تعادله الثمين مع برشلونة في الليجا رغم توقفه عند المركز الأخير من جدول الترتيب.

وانضم دياز إلى ريال مدريد عام 2018 قادماً من ليون الفرنسي ويستمرّ عقده مع الفريق حتى يونيو 2023.