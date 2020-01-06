الإفتاء: اللدغة والحول ابتلاء ولهما ثواب

أوضحت دار الإفتاء، ثواب من يولد بلدغة في لسانه أو حول في عينيه، وذلك ردا على سؤال ورد عبر صفحتها عبر "الفيسبوك".





وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر للرد على المتابعين، إن أي شيء يخرج الإنسان عن الوضع الطبيعي كالعرج، أو اللدغة في اللسان، أو الحول، أو الخرس وغيره من الأمراض هى ابتلاءات.





وأشار مدير إدارة الفتوى الهاتفية، إلى أنه إذا صبر الإنسان على تلك الابتلاءات فأنه يثاب، ويؤجر أجر الصابرين.



