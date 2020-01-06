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صدمة لأردوغان.. محكمة ليبية تجمد الاتفاقيات بين حكومة الوفاق وتركيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:34 م
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محكمة استئناف البيضاء
محكمة استئناف البيضاء
وكالات
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أصدرت محكمة استئناف البيضاء في ليبيا، اليوم الإثنين، قرارًا بإيقاف نفاذ الاتفاقيتين المبرمتين من قبل حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في طرابلس مع النظام التركي إلى حين الفصل في الموضوع.

 

وقد أفاد موقع "بوابة أفريقيا"، بأن الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، رفعت مذكرة قانونية مفصلة أمام القضاء المختص بتقرير انعدام اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.

 

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ هذه الاتفاقية، أن الخطوة تأتي استكمالاً للحراك السياسي والقانوني لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وضمن الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب ضد الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.

 

تشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر، وذلك بعد موافقة البرلمان التركي، إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا إثر الاتفاق الذي تم توقيعه من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع حكومة فايز السراج، الأمر الذي تسبب في عقد جلسة عامة للبرلمان الليبي وتم خلالها إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا، وكذلك إحالة كل من وقع على الاتفاقية الخبيثة للقضاء، ومع تزايد وتيرة الأحداث تضامنت الأحزاب السياسية المصرية والنواب المصريون مع الشعب الليبي الشقيق لاستقرار بلاده.

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الكلمات المفتاحية

محكمة ليبية محكمة استئناف البيضاء ليبيا قوات عسكرية تركية حكومة الوفاق وتركيا

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