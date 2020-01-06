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الإعدام والمؤبد والبراءة لـ18 متهما بقتل 3 مواطنين بقنا

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:33 م
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محكمة
محكمة
بسام عبدالحميد
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أمرت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ،، بالإعدام شنقًا لـ3 متهمين، والسجن المؤبد لـ5، وغرامة 20 ألف جنيه، وانقضاء الدعوى بالنسبة لمتهم لوفاته، وبراءة 9 متهمين، في قضية قتل 3 أشخاص والشروع في قتل آخرين، وإصابة أميني شرطة، في تجدد الخلافات الثأرية بين عائلتين بقرية الكرنك، التابعة لمركز أبوتشت.

وتعود الواقعة إلى يونيو 2017، عندما وجهت النيابة العامة بأبوتشت، لـ 18 متهمًا، قتل كرم فخري صديق، ومنصور أحمد عبدالشافي، وفارس عطية أحمد، والشروع في قتل خلف الله عبدالباقي أحمد، وأحمد خيري حسن، وإصابة أميني شرطة مسعود كمال حليم، وكرم عبدالرحيم موسى، في تجدد الخلافات الثأرية بين عائلتي "الخطبة والجوالين" المنتمين لعائلة "الجبارنة" بسبب خلافات على "طرنش مياه" بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

وتم إحالة القضية التي حملت رقم 20552 لسنة 2017 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 3913 لسنة 2017 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين اسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وسكرتارية ابو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير.

وعاقبت المحكمة كل من حسام. ع. ع، ومحمد. خ. ع، ومحمود. ع. ع، بالإعدام شنقًا، وعبد الودود. ع. ا، وتامر. ع. ع، ومحمد. ع. ع، وأحمد. ع. ا، وشقيقه خليل، بالسجن المؤبد وتغريمهم 20 ألف جنيه، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد. ع. ا، لوفاته، وبراءة خلف الله. ع. ا، ومحمود. ع. ع، ومنصور. ع. ع، وحمادة. ع. م، وصادق. ع. ص، وعلي. ع. ا، وجمال. ع. و، وعبد العاطي. و. ا، من التهمة المنسوبة إليهم.
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