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حبس سائق متهم بسرقة المواطنين أثناء توصيلهم

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:32 م
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متهم
متهم
داليا عادل
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس سائق تاكسي، بتهمة سرقة المواطنين، في أثناء توصيلهم، بأسلوب المغافلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية، من مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع عبدالعزيز آل سعود، دائرة القسم، تلاحظ لهم تجمع من الأهالي، وباستبيان الأمر تم مقابلة "علي. ا" 57 سنة مدير شركة استيراد، و"بشير. ع" 56 سنة أعمال حرة ومقيم بذات العنوان.

وقرر المتهمان، أنهما عقب استقلالهما السيارة رقم "ب ف م 246 ماركة BYD" تاكسي، بيضاء اللون من منطقة إقامتهما، لتوصيلهما إلى شارع عبدالعزيز آل سعود بمنطقة المنيل دائرة القسم، وفور وصولهما اكتشف الأول سرقة حافظة نقوده، وبداخلها مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، واتهما في ذلك قائد السيارة "سامح. ا" 42 سنة سائق في ارتكاب الواقعة.

وبتفتيش السيارة، عثر بداخلها على حافظة النقود المستولى عليها، وبداخلها المبلغ المالي أسفل المقعد الخاص بالسائق، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المجني عليهما، وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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