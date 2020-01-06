النيابة الإدراية: نفحص شكاوى الفساد بكل دقة



وأضاف أن هناك تعاون على أعلى مستوى بين النيابة الإدارية والنيابة العامة، في القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة وتنتهي لإبلاغ النيابة الإدارية لمحاسبة المتهمين عن الفساد الإداري بها.



وأوضح "سمير"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة تختص بالجرائم الجنائية وواقع الرشوة التي تتم بتسجيل وأذن من النيابة العامة، وإذا كانت قضية الرشوة خاصة بتقارير كشفت عن وقائع فساد لموظف معين تصل في بلاغ للنيابة الإدارية، تتولي التحقيق فيه النيابة الإدارية.



وأكد أن النيابة الإدارية، تستقبل شكاوى المواطنين في جميع القطاعات والجهات الحكومية، والمواطن أصبح يدرك أهمية تقديم الشكاوى والإبلاغ عن وقائع الفساد.



وتابع أن نيابة أمن الدولة العليا، تتولى التحقيق في واقعة رشوة رئيس مصلحة الضرائب، لكون جريمة الرشوة جريمة إجرائية، ودائمًا ما تتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.



قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية تفحص جميع الشكاوى المقدمة بكل دقة، مع الاستعانة بكل الأوراق والمستندات قبل توجيه التهم.