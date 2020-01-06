Advertisements
Advertisements
Advertisements

النيابة الإدراية: نفحص شكاوى الفساد بكل دقة

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:29 م
Advertisements
المتحدث
المتحدث
رقية جمال
Advertisements
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية تفحص جميع الشكاوى المقدمة بكل دقة، مع الاستعانة بكل الأوراق والمستندات قبل توجيه التهم.

وأضاف أن هناك تعاون على أعلى مستوى بين النيابة الإدارية والنيابة العامة، في القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة وتنتهي لإبلاغ النيابة الإدارية لمحاسبة المتهمين عن الفساد الإداري بها.

وأوضح "سمير"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة تختص بالجرائم الجنائية وواقع الرشوة التي تتم بتسجيل وأذن من النيابة العامة، وإذا كانت قضية الرشوة خاصة بتقارير كشفت عن وقائع فساد لموظف معين تصل في بلاغ للنيابة الإدارية، تتولي التحقيق فيه النيابة الإدارية.

وأكد أن النيابة الإدارية، تستقبل شكاوى المواطنين في جميع القطاعات والجهات الحكومية، والمواطن أصبح يدرك أهمية تقديم الشكاوى والإبلاغ عن وقائع الفساد.

وتابع أن نيابة أمن الدولة العليا، تتولى التحقيق في واقعة رشوة رئيس مصلحة الضرائب، لكون جريمة الرشوة جريمة إجرائية، ودائمًا ما تتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 13 ساعة

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 22 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 21 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول فيديو لمصرع 4 أمام جامعة القاهرة.. جثث ودماء في كل مكان

منذ ساعتين و 35 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ يوم

4 صفقات جديدة على رادار برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:03 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

11:02 ص

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status