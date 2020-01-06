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انفصال أصالة.. تفاصيل قصة تعاونها الفني مع طارق العريان

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:33 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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أعلنت الفنانة أصالة، منذ صباح اليوم خبر انفصالها عن المخرج والمنتج طارق العريان، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وبالرغم أن الجميع يعلم منذ فترة بخبر الانفصال، إلا وقع عليهم الخبر كالصاعقة بمجرد الاعترف به اليوم، وذلك لعلمهم بمدى قصة حبهم القوية وطوال مدة سنوات زواجهم التي استمرت 14 عاما مليئة بالحُب والإخلاص.

تعاونت الفنانة أصالة مع طارق العريان، في عدد كبير من الأعمال الفنية حيث أخرج لها العديد من الكليبات، كما تولى إنتاج أعمالها الغنائية.

"الفجر الفني" يبرز أهم التعاون الفني بينهما.

تعاونت أصالة، مع طارق العريان كمخرج منذ أكثر من 20 عامًا في عدد كبير من الأغاني وهم، يا مجنون، ما قلتيليش، فين حبيبي، أوقات، أرد ليه، بين إيديك، حياتي، ولاداري، يسمحولي الكل، نص حالة، خليها على الله، روحي وخداني، مش فاكر والتي قدمتها مع الفنان رامي صبري، عايشة على اللي فات".


فضلًا عن شركة الإنتاج التابعة لطارق العريان Star Gate والتي تولت إنتاج أغلب ألبومات الفنانة أصاله، وأبرزها، ألبوم""60 دقيقة حياه"،"في قربك"،و"مهتمة بالتفاصيل".
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الكلمات المفتاحية

طارق العريان انفصال اصالة وطارق العريان أصالة

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