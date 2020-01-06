رئيس اتحاد اليد : تجربة السويد كلها فوائد

أكد رئيس اتحاد اليد المهندس هشام نصر أن المنتخب الأول خاض مباراة قوية جدا في مواجهة عمالقة السويد على أرضهم وبين جماهيرهم أمس ضمن برنامج استعدادات الفراعنة لأمم إفريقيا في تونس المؤهلة لاولمبياد طوكيو.





وأشار نصر الي ان الخسارة والفوز ليسا في حسابات المباريات الودية التجربية والجيد ان المنتخبين خاضا مباراة قوية جدا ونجح منتخبنا في تحقيق استفادة كبيرة فنيا وبدنيا من المواجهة الصعبة والاختبار القوي..

وانتهاء المباراة بفارق هدف دليل علي ندية المنافسة وشدتها حتي اطلاق الحكم صافرة النهاية ..

واوضح ان اتحاد اليد كان حريصا علي خوض مواجهات كبيرة من العيار الثقيل قبل السفر الي تونس للاطمئنان علي حالة لاعبينا فنيا وبدنيا ومع منتخب في حالة استنفار ايضا ويستعد لخوض منافسات امم اوربا..





واختتم نصر تصريحاته بتمنياته بتحقيق اقصي استفاده من الودية الثانية مع السويد غدا قبل العودة القاهرة قبل السفر الي تونس..



