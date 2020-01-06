أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 6-1-2020





أسعار مواد البناء اليوم





حافظت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 6-1-2020 على استقرارها في الاسواق المحلية مع استمرار حالة الركود في الاسواق وتراوح متوسط سعر حديد عز ما بين 10600 و10650 جنيهًا للأطوال، وسجل سعر اللفائف 10100 جنيهًا تسليم أرض المصنع، يبيع التجار المخزون القديم وكانت أسعار الحديد شهدت حالة من الارتفاع خلال الشهر الماضي بقيادة شركة عز للصلب سعر طن حديد عز 10600 جنيه.





أسعار الحديد اليوم في السوق المحلي





سجل سعر حديد عز اليوم 10600 جنيهًا.

سجل سعر حديد المصريين 10300 جنيه للطن.

سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن.

سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن.

سجل سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم 10 ألاف و100 جنيه للطن.

سجل سعر حديد السويس 10 ألاف و200 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عنتر 10 ألاف جنيه للطن.

سجل سعر حديد مصر ستيل 10 ألاف جنيه للطن.

سجل سعر حديد العتال 10 ألاف جنيهًا للطن.

سجل حديد عز ما بين 10600 و10650 جنيهًا للطن.

بلغ سعر الحديد الاستثماري 10050 جنيهًا للطن.





وتراجعت أسعار الحديد مع بداية العام الجديد حيث هبط سعر الطن داخل المصانع لدون مستوى 10 آلاف جنيها لبعض الأصناف جنيها، حيث تراوح سعر طن الحديد في المصنع بين 9800 وحتى 10400 جنيه، بانخفاض يزيد عن ألف جنيها فى الطن مقارنة ببداية العام الماضى.







اسعار الأسمنت اليوم



