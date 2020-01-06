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تكريم اسم المخرج سعد عرفة فى الليلة المائة لـ "سينما مصر"

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:32 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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كرم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، اسم المخرج "سعد عرفة" خلال الاحتفال بالليلة الـ ١٠٠ للعرض المسرحى "سينما مصر" أمس الأحد، على مسرح مركز الإبداع الفنى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

حيث تسلم المخرج عمرو عرفة شهادة تكريم والده التى تحمل عنوان " إلى من عاش ليبقى"، بحضور الفنانة نادية مصطفى، الفنان طارق عبد العزيز، المخرج عمرو عابدين، الفنان أحمد كشك، وكوكبة من الإعلاميين والصحفيين.

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد على أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا.
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