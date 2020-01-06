٧٠ عنوانًا عن العربي للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك العربي للنشر والتوزيع هذا العام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (قاعة 2 جناح A13) بـ70 كتابًا؛ ثلاثين كتابًا مترجمًا وأربعين كتابًا عربيًا في مجالات مختلفة؛ سياسة، ودراسات في الإعلام، وموضوعات عامة.



تأتي أبرز إصداراتها المترجمة هذا العام من دول جديدة تترجم منها لأول مرة؛ وهي اليونان، ونيجيريا، والكونغو، وسلوفينيا، وبوليفيا، وويلز، وإيران.



ومن أبرز هذه الإصدارات هي "حزن غير محتمل" للحاصل على جائزة نوبل للآداب عام 2019 بيتر هاندكه وترجمة هبة شريف، ثم الرواية الإيرانية "ثم ابتلعه الحوت" لأمير أحمدي آريان وترجمة سمير بشير وتصدر الطبعة العربية قبل الطبعة الإنجليزية الأصلية التي تصدر في مارس. ومن نيجيريا الرواية التي ترشحت للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العالمية 2019 والقائمة القصيرة لـ"إمباك دبلن الأدبية" "أختي قاتلة متسلسلة" لأويينكان برايزوايت وترجمة محمد عثمان خليفة. ومن ألمانيا، المجموعة القصصية "سيلفي مع شيخ" لكريستوف بيترز وترجمة مجموعة من المترجمين، والتي جاء مؤلفها إلى مصر خصيصًا لمراجعة الترجمة العربية بحضور مجموعة المترجمين من كلية الألسن. ومن ويلز رواياتان "بذلة فضاء برتقالية اللون" للويد ماركهام وترجمة رانيا صبري علي، و"المدينة الخاوية" لجاري رايموند وترجمة سيد عمر.



وتستضيف دار العربي للنشر والتوزيع - بالتعاون مع إدارة معرض القاهرة والمنظمة الويلزية لتبادل الأدب - المؤلفين "لويد ماركهام"، و"جاري رايموند"، وتُقام الندوتان في السادس والعشرين من يناير، الأولى "بذلة فضاء برتقالية اللون" من الساعة الواحدة إلى الثالثة مساءً، بحضور المؤلف "لويد ماركهام" والذي سيحضر الندوة مرتديًا بذلة فضاء لونها برتقالي، ويناقش البوكتيوبر عمرو المعداوي، وإدارة هدى فضل. وتُناقش الرواية الثانية "المدينة الخاوية" من الخامسة إلى السابعة مساءً بحضور المؤلف "جاري رايموند"، والمترجم سيد عمر، ويناقش الصحفي محمد حسن خليفة، وإدارة إيزيس الشربيني. وتستضيف كذلك الكاتبة الزمبابوية "برايوني رحيم" لمناقشة روايتها "رسائل سبتمبر"، بحضور المترجم سيد عمر، والمناقش مصطفى الطيب، وتدير الندوة هدى فضل، وتقام الندوة يوم الأحد الموافق 2 فبراير تمام الساعة 1 ظهرًا بقاعة ضيف الشرف.



كما تستضيف العربي للنشر والتوزيع مؤلفة رواية "بيتنا في أزمير"، فيفيانا سالم ليفي، بمكتبة مصر العامة يوم 26 يناير تمام الساعة السابعة مساءً، حيث تستضيفها بالتعاون مع السفارة البرازيلية بالقاهرة.



ولأول مرة من الكونغو، رواية "فتاة كازابلانكا" لجان بوفان وترجمة دينا علي. ومن اليونان "لماذا قتلت أعز صديقاتي" لأماندا ميكالوبولو وترجمة نرمين رشدي. ومن البرتغال "ماذا فعلت غدًا؟" لبرونو فييرا أمارال وترجمة دكتور جمال خليفة. ومن البرازيل روايتان هما "امرأة في حقيبة" لرافاييل مونتيز وترجمة شرقاوي حافظ، و"كابوس ساو باولو" لأنطونيو شيرشينيسكي وترجمة آمال الدسوقي. ومن إنجلترا روايتان هما "حياة على باب الثلاجة" لأليس كويبرز وترجمة هدى فضل، و"اليوم الرابع" لسارة لوتز وترجمة محمد عثمان خليفة. ومن فرنسا روايتان هما "جريمة في باريس" لصوفي إيناف وترجمة عصام الشحادات، و"أخي الكبير" لماهر جوفن وترجمة صابر رمضان، ومن سلوفينيا "يوغوسلافيا.. أرض أبي" لجوران فوينوفيتش وترجمة شرقاوي حافظ، ومن بوليفيا المجموعة القصصية "اعترافات مؤجلة" لماجيلا بودوين وترجمة شرقاوي حافظ، ومن كولومبيا "أين أنت؟" لسانتياجو جامبوا، المؤلف الذي دعمه ماركيز للكتابة، وترجمة سيد عمر. والرواية الهولندية "أجمل فتاة في جنوة" لإيليا ليونارد فايفر، وترجمة هند عادل، ومن المكسيك "الجريمة المكسيكية" لإيكتور آجيلار كامين وترجمة محمد عبد العزيز، ومن النمسا "ف.و.م.و" لألموت تينا شميدت وترجمة دكتورة سمر منير، ومن التشيك "الحب في زمن الاحتباس الحراري" لجوزيف بانيك وترجمة دكتور عمرو شطوري، ومن الصين "أيام.. شهور.. سنوات" ليان ليان كه وترجمة محمد عبد العزيز وهو صاحب أكثر الكتب منعًا من النشر في الصين، ومن بلجيكا "التعساء" لديميتري فيرهولست وترجمة ريم داوود، وهي الرواية الثالثة التي تنشرها العربي للمؤلف، ومن مقدونيا "القزم.. وقصص أخرى" لألكسندر بروكوبييف وترجمة ليلى البدري، ومن تركيا روايتان هما "الرجل الذي باع العالم" لألبير جانيجوز وترجمة فاطمة أحمد، و"الطلاق على الطريقة التركية" لأسمهان أيكول وترجمة هند عادل وهو الجزء الثالث في سلسلة مغامرات "كاتي هيرشيل".



أمَّا الكتب العامة المترجمة، فهي من تركيا "كيفية حساب بصمتك الكربونية: المسؤولية الفردية تجاه البيئة" لدوين باهتشجي وترجمة فاطمة أحمد، ومن ألمانيا "لماذا تنتفض الشعوب؟" لجيرو فون راندوف، وترجمة دكتورة علا عادل، ومن إنجلترا "مستقبل النسوية: قصص نساء من حول العالم" لمجموعة من المحررين وترجمة نانسي محمد.



أمَّا في مجال السياسة، فتشارك العربي هذا العام بـ10 إصدارات، وهي "سد النهضة الإثيوبي والصراع المائي بين مصر ودول حوض النيل" للدكتورة نجلاء مرعي، و"قضايا الخيانة والجاسوسية.. الجاسوسية والوعي الأمني" لمحمود إسماعيل الخولي، و"آخر أيام البشير: الثورة.. والمرحلة الانتقالية" لدكتور محمد عبدالكريم، وعصام شعبان، و"العلاقات المصرية الإيرانية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق" للدكتورة سالي نبيل شعراوي، و"أمريكا والربيع العربي.. خفايا السياسة الأمريكية في المنطقة العربية" للدكتورة جيهان عبدالسلام، و"العلاقات بين الكوريتين ومصالح القوى الكبرى" لفردوس محمد عبدالباقي، و"إخوان مصر بين الصعود والهبوط 2011-2012" للدكتورة شرين محمد فهمي، و"مدخل إلى القرن الأفريقي.. القبيلة والسياسة" لعبدالمنعم أبو إدريس علي، و"التمثيل العربي في مجلس الأمن: تاريخه.. أداؤه.. ونتائجه" لأحمد طه المليحي، و"العنف المقدس: النفوذ الاقتصادي للميليشيات والأمن الإقليمي" للدكتور حمدي بشير علي.



وفي مجال الإعلام، فتشارك العربي بـ22 عنوانًا، وهي "دراما المخابرات.. وقضايا الهوية الوطنية" للدكتورة دعاء أحمد البنا، و"التسامح والدراما.. نشر ثقافة التسامح بين الجمهور" للدكتورة هبة محمد عفت، و"مجلات الأطفال وتنمية القيم الأخلاقية للأطفال" لأسماء عبدالرحمن حسين، و"العنف السياسي: تحليل الصحف لظاهرة الإرهاب والعنف" للدكتور حيدر مثني المعتصم، و"الصحافة الخاصة: انقلاب في بلاط صاحبة الجلالة" للدكتور فتحي حسين عامر، و"الفضائيات الإخبارية: دورها في توجيه الرأي العام السياسي" للدكتور إحسان رمضان السامرائي، و"إنتاج المواد السمعبصرية: الأسس العلمية والمهنية" للدكتور حسن علي قاسم، و"الصورة المثالية للجسد بين المشاهير والواقع" لآية يحيى محمد، و"مؤسسة الرئاسة والبرامج الحوارية: المعالجة الإعلامية وعلاقتها باتجاهات الجمهور" للدكتورة سارة نصر محمد، و"المواقع العربية الإسلامية وتغطيتها لقضايا الإسلام المعاصر" للدكتورة زينب حامد، و"الخطاب الصحفي الأفريقي.. وتحليل النشاط المصري والإسرائيلي" للدكتورة إيمان بالله ياسر، و"الصحافة الآسيوية: صورة مصر.. تحليلها واتجاهاتها" للدكتورة ياسمين محمد أبو العلا، و"السجون والدراما.. المؤسسات العقابية في الدراما المصرية" للدكتور أشرف رجب وسارة مختار، و"تلقي الخطاب الديني.. القنوات.. السياق.. الأثر" للدكتورة أسماء فريد الرجال، و"إدارة استراتيجيات تواصل المنظمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي" للدكتورة نرمين علاء الدين، و"ليبيا والحياد الدولي.. الأطر الإعلامية للأخبار وتحليلها" لمحمد خليفة إدريس، و"اقتصاديات المعرفة وصناعة الإعلام.. من أزمة التمويل إلى النماذج الاقتصادية الجديدة" للدكتور محرز حسين غالي، و"المراسل الحربي: الإعلام الحربي والتغطية الإعلامية" للدكتور كاظم عيدان شديد، و"الإعلان التليفزيوني والمؤثرات البصرية.. بين الإبهار والتوظيف" للدكتور چورچ لطيف سيدهم، و"الأنثروبولوجيا الاجتماعية.. وثقافة الحركات الاجتماعية الجديدة" للدكتور سيد فارس و"برامج إذاعة القرآن الكريم.. ودورها في تكوين الفرد المسلم" للدكتورة هالة العسيلي.



وفي الموضوعات العامة، تشارك بـ8 عناوين، وهم "المعلوماتية وأثرها السياسي على النظم العربية" لفرحان فرع العتيبي، و"حروب الجيل الخامس: أساليب "التفجير من الداخل" على الساحة الدولية" للدكتور شادي عبد الوهاب منصور، و"مجتمع ما بعد المعلومات: تأثير الثورة الصناعية الرابعة على الأمن القومي" لإيهاب خليفة، و"علم المتاحف: نشأته.. فروعه، وأثره" للدكتور محمد جمال راشد، و"ماذا تعرف عن.. السعادة المؤسسية غاية أم وسيلة"، و"ماذا تعرف عن الطاقة الإيجابية"، و"ماذا تعرف عن الجودة ومستقبل التعليم العالي" للدكتور منصور العور، و"انظروا ما في السماوات والأرض.. الجزء 11" لعثمان عبدالسلام.



