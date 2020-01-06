carrefour marketa | عروض كارفور اليوم بمناسبة 2020 وعيد ميلاده الـ17 وتخفيضات تصل إلى 60% | ادخل على هذا الرابط للخصومات





بالتزامن مع حلول العام الجديد 2020 واقتراب أعياد الميلاد، أعلن كارفور عن العروض الكثيرة الخاصة به، كما جاءت عروض كارفور على وجه الأخص بمناسبة عيد ميلاده رقم 17، والذي قرر تقديم مجلة كبيرة مليئة بالعروض على عدد كبير جداً من المنتجات، وتصل نسبة الخصم حتى 60%، مع العلم أن تلك الخصومات مستمرة لمدة أسبوعين أو حتى نفاذ الكمية المحدد أن تنطبق عليها العروض، ومن الجدير بالذكر أن تاريخ انتهاء عروض كارفور هو 14 يناير.





عروض كارفور مصر 2020

هناك عدد كبير للغاية من العروض والتخفيضات على كمية كبيرة من المنتجات التي تشمل السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، واللحوم والألبان والأسماك والمجمدات، والملابس والمفروشات والأجهزة المنزلية، ويعتبر كارفور من أشهر سلاسل المحلات للبيع بالتجزئة والمنتشر في أغلب محافظات الجمهورية، بعدد كبير للغاية من الفروع التي تقدم خدماتها للمواطنين بأقل الأسعار.





عروض كارفور اليوم

يحتفل كارفور في هذا الشهر بمرور 19 عام على افتتاحه في جمهورية مصر العربية، لذلك فإن تلك الخصومات لم تقتصر فقط على العام الجديد والكريسماس، ولكنها كانت بالأحرى بسبب عيد ميلاد الهايبر، لذلك نجد أن هناك عدد ضخم من المواطنين يقوم بالتوجه لجميع الفروع للاستفادة من تلك الخصومات، كما أن عملية البحث عن مجلة عروض كارفور 2020 ازدادت بشكل كبير على محرك البحث جوجل لذلك نقدم لكم جميع العروض وهي كالتالي:



