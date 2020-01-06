Advertisements
Advertisements
Advertisements

انخفاض الأسهم الهندية والعملة وسط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
سجلت الأسهم الهندية، وكذلك العملة، انخفاضًا حادًا في التجارة الافتتاحية، اليوم الاثنين، ملحوقة بعمليات بيع عالمية. في حين أن أسواق الأسهم قطعت المكاسب التي تحققت في الجلسات السابقة، واخفقت الروبية الهندية مقابل الدولار، وسط مخاوف من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

انخفض مؤشر Sensex في بورصة بومباي، وهو مؤشر الأسهم الثلاثين، أكثر من 600 نقطة، مخترقًا 41000 علامة. هبط أنيق إلى 12040. كما تجاوزت الروبية الهندية مستوى 72 مقابل الدولار الأمريكي مع ارتفاع أسعار النفط الخام. في افتتاح التجارة، انخفضت العملة الهندية إلى 72.10 مقابل الدولار مقارنة بالإغلاق السابق عند 71.80.

وقال آشيش ناندا، رئيس الأعمال والسلع وتجارة العملات في شركة كوتاك للأوراق المالية، ومستشار رئيسي في الأسهم: "هناك تصعيد كبير في التوتر في الشرق الأوسط بعد الضربات العسكرية وهذا مصدر قلق. لقد غذى الارتفاع في النفط والمعادن الثمينة. كما أنه سيضعف عملتنا المحلية، والتي أغلقت عند 71.80 يوم الجمعة. أسواق الأسهم لا تحب أبدًا عدم اليقين وستؤدي إلى العجز على المدى القصير".

ومقتل قائد فيلق القدس التابعة لقوات الحرس الثوري الإسلامي قاسم سليماني، على يد الولايات المتحدة بظلاله على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، وخاصة اقتصاد النفط وتأثيره على إنتاج واستهلاك النفط الخام.

وقد تحدث وزير الشؤون الخارجية س. جايشانكار إلى وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية إيران والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، معربًا عن قلقه بشأن الأزمة المستمرة وتبادل مصلحة الهند في أمن واستقرار الخليج.

والمنطقة متوترة منذ أن قتلت الولايات المتحدة قائد الحرس الثوري الإيراني الميجور جنرال قاسم سليماني ومسؤولين عسكريين آخرين في غارة جوية في بغداد يوم الخميس. ووصفتها إيران بأنه عمل إرهابي من الدولة وهددت بالانتقام

ومن المثير للاهتمام، أن الولايات المتحدة طلبت من حوالي عشر دول التفاوض على السلام مع إيران وإزالة التوترات.

وليس من الواضح ما إذا كانت الهند واحدة من الوسطاء حتى لو كانت تويت وزير الشؤون الخارجية تشير إلى أنه كان يتحدث إلى جميع اللاعبين الرئيسيين المشاركين في النزاع.

وفي سلسلة من التغريدات، قال جيشانكار إنه أثناء حديثه إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو "حول الوضع المتطور في منطقة الخليج"، سلط الضوء على مخاطر الهند ومخاوفها.

Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول فيديو لمصرع 4 أمام جامعة القاهرة.. جثث ودماء في كل مكان

منذ ساعة و 6 دقيقة

ننشر أسماء مصابي حادث جامعة القاهرة

منذ 39 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ يوم

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يوم

عاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم أمام جامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ ساعة و 27 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 19 ساعة

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:02 ص

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. أول فيديو لمصرع 4 أمام جامعة القاهرة.. جثث ودماء في كل مكان

12:38 م

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

01:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status