Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميركل تستعد للقاء بوتين وسط التوترات في الشرق الأوسط

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
أعلنت مصادر مطلعة، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستتوجه إلى موسكو يوم السبت للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط توترات متنامية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال المتحدث باسم ميركل، ستيفن سيبرت، اليوم الاثنين، إن المستشارة ستناقش "القضايا الدولية الحالية" مع بوتين. وتشمل هذه القضايا سوريا وليبيا وإيران والعراق وأوكرانيا والقضايا الثنائية.

وأضاف سيبرت إن "روسيا لاعب مهم على الساحة العالمية وكعضو دائم في مجلس الأمن (الأمم المتحدة)، لا غنى عنها عندما يتعلق الأمر بحل النزاعات في العالم." حيث ان ألمانيا حاليا عضو غير دائم في مجلس الأمن.

تعد ألمانيا وروسيا من بين القوى العالمية التي تحاول إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية من جانب واحد في عام 2018.

وقال سيبرت إن وزير الخارجية هيكو ماس سيرافق ميركل إلى موسكو.

وفي وقت سابق، دعا ماس إلى عقد اجتماع أزمة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لمناقشة تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في العراق على يد الولايات المتحدة.

وقال في بيان "كأوروبيين، قمنا بتجربة واختبار قنوات اتصال مرنة من جميع الجهات، والتي يجب أن نستفيد منها بشكل كامل في هذا الموقف".

اقترح ماس لمسئول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربى جوزيب بوريل عقد اجتماع لوزراء خارجية الكتلة هذا الأسبوع للاتفاق على مقاربة مشتركة.

وأعلن ماس أيضا إن ألمانيا ستتحدث إلى الحكومة العراقية بعد أن أيد برلمان البلاد يوم الأحد توصية من رئيس الوزراء بضرورة طرد جميع القوات الأجنبية، قائلا ان "مصلحتنا الغالبة هي الا يقع استقرار العراق ووحدته ضحية التصعيد الأخير".

يوجد فى ألمانيا حوالى 120 جندي منتشرين فى العراق تحت قيادة "العملية المتأصلة" بقيادة الولايات المتحدة. وقال ماس "نحن مستعدون لمواصلة دعمنا إذا كان ذلك مطلوبًا والوضع يسمح بذلك".

وتابع قائلا: "نحن نناقش هذا الآن بشكل مكثف مع شركائنا، في مجلس الناتو، في الاتحاد الأوروبي، في التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية، وقبل كل شيء مع جهات اتصالاتنا في العراق".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير خارجية المانيا يعلق علي الوضع في ايران و العراق ميركل تستعد للقاء بوتين التوترات في الشرق الأوسط

أخبار تهمك

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 20 ساعة

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 19 ساعة

ننشر أسماء مصابي حادث جامعة القاهرة

منذ 39 دقيقة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول فيديو لمصرع 4 أمام جامعة القاهرة.. جثث ودماء في كل مكان

منذ ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 20 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يوم

عاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم أمام جامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بوتين يزور ألمانيا السبت المقبل

الكشف عن الهدف الحقيقي وراء لقاء بوتين وميركل

واشنطن وحلفاؤها يعلقون تدريب القوات العراقية بعد مقتل قاسم سليماني

ألمانيا تطالب بإجراء محادثات مباشرة مع إيران بعد مقتل قاسم سليماني

ألمانيا تدعو لاجتماع أزمة مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي

المكسيك تدعو إلى ضبط النفس في العراق وإيران

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:02 ص

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. أول فيديو لمصرع 4 أمام جامعة القاهرة.. جثث ودماء في كل مكان

12:38 م

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

01:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status