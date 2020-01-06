بعد توقف ه سنوات.. وزير الثقافة تفتتح المقر الرئيسي للرقابة على المصنفات الفنية



افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مقر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بشارع القصر العيني وذلك بعد التطوير وإعادة التاهيل ليصبح المقر الرئيسى لها بدلا من المقر المتواجد بشارع طلعت حرب وذلك بحضور الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة والدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.



ومن جانبها قالت "عبد الدايم" ان مطلع 2020 يشهد اضافة الى البنية الثقافية المصرية مشيرة ان إعادة تشغيل المقر الرئيسى للرقابة بعد توقف استمر ٥ سنوات يعمل على اثراء منظومة الإبداع فى المجتمع ويستكمل الانجازات التى بدات العام الماضي وتمثلت فى افتتاح ٨ مقرات للجهاز بالمحافظات، وتابعت ان التطوير واعادة التاهيل هو الاول للمقر منذ إنشاء الرقابة ويشمل النواحى اللوجيستية واسلوب العمل حيث تم استحداث 3 وحدات لتكنولوجيا المعلومات، الدراسات الاجتماعية وتطوير الأداء كما تم مد ساعات العمل حتى السادسة مساء إلى جانب ضم عدد 20 متخصصا من الرقباء لضمان الحفاظ على جودة ومستوى الاعمال الفنية التى يتابعها الجمهور المصرى.



يذكر أن المقر يتكون من 3 طوابق كانت مخصصة منذ عام 1961 للإدارة العامة للفنون الجميلة وتسلمته الرقابة عام 1985 وتم اغلاقه للتطوير عام 2015 وبدا العمل على تاهيله منتصف عام 2017.

