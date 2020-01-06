بعد مقتل سليماني.. ماذا قال ترامب عن زعيم كوريا الشمالية؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لن يخلف وعوده بشأن نزع السلاح النووي.

وأضاف ترامب، اليوم الإثنين، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته إلى العاصمة واشنطن بعد قضاء أسبوعين في فلوريدا: "لم يستبعد أن يتراجع نظيره الكوري الشمالي عن تلك الوعود"

ومنذ أسبوع، قال الرئيس الكوري الشمالي، إنه لم يعد هناك أساس لالتزام بلاده بتعليق فرضته بنفسها على تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقنابل النووية.

وتابع أن بيونج يانج ستكشف في المستقبل القريب عن "سلاح استراتيجي جديد"، وفقا لرويترز.

وقد حذرت كوريا الشمالية، الشهر الماضي، واشنطن من "هدية عيد ميلاد" محتملة بعد أن أمهل كيم جونغ أون الولايات المتحدة حتى نهاية العام لتقديم تنازلات جديدة في المحادثات المتعلقة بترسانة بلاده النووية.