رؤساء أجهزة المدن يهنئون المسيحين بمناسبة عيد الميلاد







وأعرب المهندس عمار مندور، خلال اللقاء، عن خالص تهنئته للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يُعيدها عليهم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والسلام.







كما ترأس المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، وفدًا من جهاز المدينة لزيارة كنيسة (السيدة العذراء ومارى جرجس) بالمدينة، لتهنئة الأخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله كل من القس شنوده منير، والقس كارس حكيم، راعيى الكنيسة، مرحبين برئيس الجهاز والوفد المرافق له.



وقدم المهندس عبدالرءوف الغيطي، باقة من الزهور معبرًا عن خالص تهنئته للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، معبرا عن روح المحبة والمودة التى تربط بيننا جميعا، ومتمنيًا حلول عيد ميلاد سعيد على كل مصرنا الحبيبة.





وفي سياق متصل، قام المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة، وشرطة التعمير بزيارة لكنيسة (السيدة العذراء مريم) بالمدينة، لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.







وخلال اللقاء، قال المهندس عصام بدوي: أهنئكم باحتفالات عيد الميلاد المجيد، وأتمنى أن يعيده الله عليكم بالخير والمحبة والخيرعلى مصرنا الحبيبة كلها.



قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو جهاز المدينة، بزيارة لكنيسة "السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس" بمدينة بدر، لتهنئة الأخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله القس يوسف، والقس موسى، راعيا الكنيسة.