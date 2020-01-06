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كريم عبد العزيز يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل إذاعي

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:06 م
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كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز
هبة أحمد
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تعاقد الفنان كريم عبد العزيز على بطولة مسلسل إذاعي، من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وذلك بعدما تم تأجيل الجزء الثاني من مسلسل "الزيبق" بسبب تكلفته الإنتاجية الباهظة.

ويبحث كريم عبد العزيز عن سيناريو عمل كوميدي لتقديمه عبر إذاعة إنرجي التي قدم من خلالها في رمضان الماضي مسلسل "توأم روحي" الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.

وفي سياق آخر، يبدأ كريم عبد العزيز في تصوير أول مشاهده في فيلم" كيرة والجن" في أواخر شهر يناير الحالي.

الفيلم تدور أحداثه خلال عام 1908، و1924، وهي الفترة التي سبقت ثورة عام 1919.

والجدير بالذكر أن كريم ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، محمد ثروت، دينا الشربيني، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف هم عمرو عبد الجليل، أمير كرارة، أحمد فهمي، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أمين وتار.
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