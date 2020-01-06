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رئيس الوزراء الياباني "قلق للغاية" من التوترات في الشرق الأوسط

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:05 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي حاول القيام بدور الوسيط بين واشنطن وطهران، اليوم الإثنين، إنه "قلق للغاية" من التوترات في الشرق الأوسط.

وأثار اغتيال الولايات المتحدة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي مخاوف من اندلاع صراع شامل، حيث هدد الرئيس دونالد ترامب "بالانتقام الكبير" إذا تعهدت طهران بالتعهد بالانتقام من القتل.

وأوضح أبي في أول تصريحات له منذ مقتل سليماني في العراق، التوترات في الشرق الأوسط تتزايد. مضيفًا، أنا قلق للغاية بشأن الوضع الحالي، وينبغي تجنب تصعيد إضافي في هذا الموقف وأدعو إلى بذل جهود دبلوماسية من قبل الأطراف المعنية."

وحافظت طوكيو وطهران على علاقات دبلوماسية لعقود، حتى من خلال الأزمة مع الغرب التي أشعلتها الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، والخلافات اللاحقة بسبب برنامجها النووي.

وفي يونيو، مع تصاعد التوتر بشأن قرار ترامب بالانسحاب من صفقة نووية مع طهران، زار آبي إيران لإجراء محادثات مع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

لكن زيارته تزامنت مع هجوم مشتبه به على ناقلتين نفطيتين في بحر عمان، قبالة الساحل الإيراني، مما أدى مرة أخرى إلى زيادة التوتر في الخليج.

واستبعد خامنئي بشكل قاطع إجراء محادثات مع ترامب على الرغم من جهود آبي لتهدئة الطريق.

واجتمع آبي لاحقًا مع روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ديسمبر، ورحب بالزعيم الإيراني في اليابان - وهي الزيارة الأولى لرئيس دولة إيراني منذ عقدين.

ولقد قطعت اليابان خطًا جيدًا في موازنة تحالفها الرئيسي مع واشنطن وعلاقاتها ومصالحها الطويلة الأمد مع إيران.

وكانت في السابق مشترًا رئيسيًا للخام الإيراني، لكنها أوقفت عمليات الشراء امتثالًا للعقوبات الأمريكية التي فرضت بعد إنهاء واشنطن من جانب واحد للاتفاقية النووية في مايو 2018.

وقد اختارت عدم الانضمام إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة يقوم بدوريات في الممرات المائية في الشرق الأوسط، والتي اقترحتها واشنطن بعد هجوم الناقلة خلال زيارة آبي لإيران.

ولكنها قالت إنها سترسل سفينة عسكرية وطائرتي دورية إلى المنطقة للقيام بأنشطة استخباراتية.

ومع ذلك، لن يتم نشر أنشطة الدوريات اليابانية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره الكثير من تجارة النفط العالمية وحيث يعمل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

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مقتل سليماني شنزو ابي اليابان التوسط بين ايران والولايات المتحدة

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