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أستاذة مناهج تطالب بامتحان طلاب الثانوية ورقيًا

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:02 م
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الدكتورة محبات أبو عميرة
الدكتورة محبات أبو عميرة
رقية جمال
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قالت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذة المناهج بجامعة عين شمس، إن مبدأ الامتحانات الإلكترونية، تربوي متفق عليه في كثير من دول العالم المتقدم.

وأضافت أن ذلك بشرط توفير البنية التكنولوجية والتحتية وجميع الأمور الفنية حتى لا يحدث ارتباك مثلما شهدناه العام الماضي حيث أدى بعض الطلاب الامتحانات ورقيًا والبعض الأخر إلكترونيًا.

وأوضحت "أبو عميرة"، خلال مداخلة هاتفية مه برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن طلاب الصف الأول الثانوي، سوف يؤدون امتحانات هذا العام، ورقيًا، نظرًا لعدم تجهيز الـ"تابليت".

وتابعت أن الصف الثاني الثانوي، سوف يودون الامتحانات بالـ"تابليت" بينما بعض الطلاب، يؤدون الامتحان ورقيًا لعدم جاهزية بعض المدارس، معربة عن رفضها لأداء بعض الطلاب للامتحان ورقيًا، والبعض الآخر إلكترونيًا، والذي يعني اختراق مبدأ تكافؤ الفرص.

وطالبت بامتحان جميع الطلاب ورقيًا، لحين الانتهاء من تجهيز البنية التحتية للتابلت بالكامل.
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