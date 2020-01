ماذا فعلت جينيفر أنيستون خلال خطاب براد بيت في حفل جولدن جلوب؟

أثبتت حفل جوائز جولدن جلوب لعام 2020 أنه لا ينسى هذا العام. مع مدخل دراماتيكي من بيونسيه وجاي زي أثناء خطاب توم هانكس العاطفي، بعد حصوله على جائزة Cecil B. de Mille المرموقة، بدأ موسم الجوائز بداية رائعة بالفعل.



جعلت جنيفر أنيستون وبراد بيت المشاهدين وأعضاء الجمهور على حد سواء.



ارتحل ممثل The Once Upon a Time in Hollywood براد بيت إلى المسرح لقبول جائزة أفضل ممثل مساعد. وأثناء وجوده هناك، ألقى خطابًا مؤلمًا تراوحت بين الرجوع إلى نجمه المشارك، شخصية ليوناردو دي كابريو في Titanic، إلى نشر رسالة إيجابية لعام 2020 إلى التواضع بفوزه.



وعلى الرغم من أن العديد من أقران بيت البالغ من العمر 56 عامًا لم يستطعوا إلا أن يبتهجوا به طوال خطاب القبول، فإن رد فعل جينيفر أنيستون هو ما لفت الانتباه حقًا.



خلال خطاب بيت، لم يشكر فقط المرشحين البارزين في فئته، بما في ذلك هانكس، أنتوني هوبكنز، آل باتشينو وجو بيسكي، لكنه استغرق لحظة لتكريم الكاتب والمخرج كوينتن تارانتينو ونجمه المشارك ليو.



قال بيت في بداية خطابه: "يجب أن أبدأ بشكر الرجل نفسه، السيد كوينتين. الرجل والأسطورة، على هذه التجربة للفيلم، واحد لن أنساه أبدًا".



تابع بيت: "يجب أن أشكر أيضًا شريكي في الجريمة ليوناردو دي كابريو، قبل فيلمه The Revenant اعتدت أن أشاهد عامًا بعد عام زملائه في الفريق يتقبلون الجوائز ويستيقظون ويشكرونه بغزارة، أعرف السبب! إنه نجم كل شيء، كما أعرب بيت، حيث بدا الكثير في رهبة خطابه، لن أكون هنا بدونك، يا رجل أشكرك".



قبل الخروج من المسرح، لم يستطع بيت أن ينتهي سريعًا.



قال بيت مازحًا: "أردت أن أحضر أمي، لكنني لم أستطع، السبب أن أي امرأة أقف بجانبها تقول إنني أواعدها، سيكون الأمر محرجًا".



وفقًا لشاهد عيان ل E News، شوهدت جينيفر وهي تتصفّح وتضحك وتقف أمام زوجها السابق أثناء خطابه: "لقد ابتسمت ابتسامة عريضة على وجهها، مضيف أنها بدت سعيدة حقًا له".